Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы

26.12.2025 11:47
Zakon.kz 2025 жылғы 26 желтоқсандағы (11:09) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.

Республикалық Ұлттық банкінің ресми мәліметтері бойынша, доллар – 512,81 теңге, еуро – 604,19 теңге, рубль – 6,57 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 505,5 теңге, сату – 512,6 теңге

Еуро: сатып алу – 599,5 теңге, сату – 609,5 теңге

Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,55 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 508 теңге, сату – 511,1 теңге

Еуро: сатып алу – 598,9 теңге, сату – 603,7 теңге

Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,53 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 508,3 теңге, сату – 510,8 теңге

Еуро: сатып алу – 597,8 теңге, сату – 604 теңге

Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,49 теңге

Аталған валюта курстары материал жазылған сәттегі деректерге сәйкес көрсетілген. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
