Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы
Zakon.kz 2025 жылғы 26 желтоқсандағы (11:09) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.
Республикалық Ұлттық банкінің ресми мәліметтері бойынша, доллар – 512,81 теңге, еуро – 604,19 теңге, рубль – 6,57 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 505,5 теңге, сату – 512,6 теңге
Еуро: сатып алу – 599,5 теңге, сату – 609,5 теңге
Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,55 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 508 теңге, сату – 511,1 теңге
Еуро: сатып алу – 598,9 теңге, сату – 603,7 теңге
Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,53 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 508,3 теңге, сату – 510,8 теңге
Еуро: сатып алу – 597,8 теңге, сату – 604 теңге
Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,49 теңге
Аталған валюта курстары материал жазылған сәттегі деректерге сәйкес көрсетілген. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.
