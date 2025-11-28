28 қарашадағы Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы
РК Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллар курсы – 516,86 теңге, еуро – 598,68 теңге, рубль – 6,58 теңге.
Астана
Доллар курсы (айырбас пункттері):
Орташа сатып алу – 514,4 теңге
Орташа сату – 521,4 теңге
Еуро курсы:
Орташа сатып алу – 595,5 теңге
Орташа сату – 605,5 теңге
Рубль курсы:
Орташа сатып алу – 6,53 теңге
Орташа сату – 6,63 теңге
Алматы
Доллар курсы:
Орташа сатып алу – 514,6 теңге
Орташа сату – 516,9 теңге
Еуро курсы:
Орташа сатып алу – 595,3 теңге
Орташа сату – 600 теңге
Рубль курсы:
Орташа сатып алу – 6,49 теңге
Орташа сату – 6,61 теңге
Шымкент
Доллар курсы:
Орташа сатып алу – 514,8 теңге
Орташа сату – 517,1 теңге
Еуро курсы:
Орташа сатып алу – 596,1 теңге
Орташа сату – 601,7 теңге
Рубль курсы:
Орташа сатып алу – 6,51 теңге
Орташа сату – 6,58 теңге
Аталған валюталық курстар материал жарияланған кездегі жағдай бойынша ғана өзекті болып табылады. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.