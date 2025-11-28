#Халық заңгері
Қаржы

28 қарашадағы Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.11.2025 11:58 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 28 қараша 2025 жылғы сағат 11:10 жағдайы бойынша Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын жариялады.

РК Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллар курсы – 516,86 теңге, еуро – 598,68 теңге, рубль – 6,58 теңге.

Астана

Доллар курсы (айырбас пункттері):

Орташа сатып алу – 514,4 теңге

Орташа сату – 521,4 теңге

Еуро курсы:

Орташа сатып алу – 595,5 теңге

Орташа сату – 605,5 теңге

Рубль курсы:

Орташа сатып алу – 6,53 теңге

Орташа сату – 6,63 теңге

Алматы

Доллар курсы:

Орташа сатып алу – 514,6 теңге

Орташа сату – 516,9 теңге

Еуро курсы:

Орташа сатып алу – 595,3 теңге

Орташа сату – 600 теңге

Рубль курсы:

Орташа сатып алу – 6,49 теңге

Орташа сату – 6,61 теңге

Шымкент

Доллар курсы:

Орташа сатып алу – 514,8 теңге

Орташа сату – 517,1 теңге

Еуро курсы:

Орташа сатып алу – 596,1 теңге

Орташа сату – 601,7 теңге

Рубль курсы:

Орташа сатып алу – 6,51 теңге

Орташа сату – 6,58 теңге

Аталған валюталық курстар материал жарияланған кездегі жағдай бойынша ғана өзекті болып табылады. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
