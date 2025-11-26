#Халық заңгері
Қаржы

26 қарашадағы Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 12:02 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 26 қараша 2025 жылғы (11:08-дегі) Астана, Алматы және Шымкент айырбас пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.

Республикалық Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

Доллар – 518,4 теңге

Евро – 598,13 теңге

Рубль – 6,55 теңге

Астана

Доллар курсы

Орташа сатып алу: 516,6 теңге

Орташа сату: 523,5 теңге

Евро курсы

Орташа сатып алу: 597,4 теңге

Орташа сату: 607,3 теңге

Рубль курсы

Орташа сатып алу: 6,47 теңге

Орташа сату: 6,57 теңге

Алматы

Доллар курсы

Орташа сатып алу: 518,6 теңге

Орташа сату: 520,4 теңге

Евро курсы

Орташа сатып алу: 598,3 теңге

Орташа сату: 602,9 теңге

Рубль курсы

Орташа сатып алу: 6,47 теңге

Орташа сату: 6,59 теңге

Шымкент

Доллар курсы

Орташа сатып алу: 518,2 теңге

Орташа сату: 520,2 теңге

Евро курсы

Орташа сатып алу: 598,4 теңге

Орташа сату: 603,5 теңге

Рубль курсы

Орташа сатып алу: 6,48 теңге

Орташа сату: 6,56 теңге

Аталған валюта курстары материал жазылған уақытқа сәйкес актуалды болып табылады. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
