26 қарашадағы Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы
Республикалық Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
Доллар – 518,4 теңге
Евро – 598,13 теңге
Рубль – 6,55 теңге
Астана
Доллар курсы
Орташа сатып алу: 516,6 теңге
Орташа сату: 523,5 теңге
Евро курсы
Орташа сатып алу: 597,4 теңге
Орташа сату: 607,3 теңге
Рубль курсы
Орташа сатып алу: 6,47 теңге
Орташа сату: 6,57 теңге
Алматы
Доллар курсы
Орташа сатып алу: 518,6 теңге
Орташа сату: 520,4 теңге
Евро курсы
Орташа сатып алу: 598,3 теңге
Орташа сату: 602,9 теңге
Рубль курсы
Орташа сатып алу: 6,47 теңге
Орташа сату: 6,59 теңге
Шымкент
Доллар курсы
Орташа сатып алу: 518,2 теңге
Орташа сату: 520,2 теңге
Евро курсы
Орташа сатып алу: 598,4 теңге
Орташа сату: 603,5 теңге
Рубль курсы
Орташа сатып алу: 6,48 теңге
Орташа сату: 6,56 теңге
Аталған валюта курстары материал жазылған уақытқа сәйкес актуалды болып табылады. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.