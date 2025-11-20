Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы– 20 қараша
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 20 қарашада (11:10) Астана, Алматы және Шымкент айырбас пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату курсын ұсынды.
Республика Ұлттық банкінің ресми мәліметтері бойынша, 20 қарашадағы валюта бағамы:
Доллар – 519,41 теңге
Евро – 600,85 теңге
Рубль – 6,41 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 517,5 теңге, сату – 524,5 теңге
Евро: сатып алу – 597,61 теңге, сату – 605,8 теңге
Рубль: сатып алу – 6,36 теңге, сату – 6,52 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 519,2 теңге, сату – 520,7 теңге
Евро: сатып алу – 597,3 теңге, сату – 603 теңге
Рубль: сатып алу – 6,34 теңге, сату – 6,46 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 518,5 теңге, сату – 520,6 теңге
Евро: сатып алу – 597,5 теңге, сату – 604 теңге
Рубль: сатып алу – 6,36 теңге, сату – 6,43 теңге
Ескерту: көрсетілген валюталық курс тек материал жазылған сәттегі деректерге сәйкес. Уақыт өте келе шетелдік валютаның бағасы өзгеруі мүмкін.
