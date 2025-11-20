#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы– 20 қараша

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 11:09 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 20 қарашада (11:10) Астана, Алматы және Шымкент айырбас пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату курсын ұсынды.

Республика Ұлттық банкінің ресми мәліметтері бойынша, 20 қарашадағы валюта бағамы:

Доллар – 519,41 теңге

Евро – 600,85 теңге

Рубль – 6,41 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 517,5 теңге, сату – 524,5 теңге

Евро: сатып алу – 597,61 теңге, сату – 605,8 теңге

Рубль: сатып алу – 6,36 теңге, сату – 6,52 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 519,2 теңге, сату – 520,7 теңге

Евро: сатып алу – 597,3 теңге, сату – 603 теңге

Рубль: сатып алу – 6,34 теңге, сату – 6,46 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 518,5 теңге, сату – 520,6 теңге

Евро: сатып алу – 597,5 теңге, сату – 604 теңге

Рубль: сатып алу – 6,36 теңге, сату – 6,43 теңге

Ескерту: көрсетілген валюталық курс тек материал жазылған сәттегі деректерге сәйкес. Уақыт өте келе шетелдік валютаның бағасы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
