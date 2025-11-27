#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы – 27 қараша

Доллар, доллары, тенге, евро, разная валюта, разные валюты, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 11:23 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттерінде доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми мәліметтері бойынша, доллар бағамы – 518,68 теңге, евро – 600,27 теңге, рубль – 6,58 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 516,4 теңге, сату – 523,5 теңге

Евро: сатып алу – 597,5 теңге, сату – 607,5 теңге

Рубль: сатып алу – 6,50 теңге, сату – 6,60 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 518,4 теңге, сату – 520 теңге

Евро: сатып алу – 598,7 теңге, сату – 603,1 теңге

Рубль: сатып алу – 6,48 теңге, сату – 6,59 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 518,5 теңге, сату – 520,6 теңге

Евро: сатып алу – 598,9 теңге, сату – 603,6 теңге

Рубль: сатып алу – 6,51 теңге, сату – 6,57 теңге

Белгіленген валюталық бағамдар материал жазылған уақытқа ғана өзекті. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
