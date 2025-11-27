Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы – 27 қараша
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттерінде доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми мәліметтері бойынша, доллар бағамы – 518,68 теңге, евро – 600,27 теңге, рубль – 6,58 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 516,4 теңге, сату – 523,5 теңге
Евро: сатып алу – 597,5 теңге, сату – 607,5 теңге
Рубль: сатып алу – 6,50 теңге, сату – 6,60 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 518,4 теңге, сату – 520 теңге
Евро: сатып алу – 598,7 теңге, сату – 603,1 теңге
Рубль: сатып алу – 6,48 теңге, сату – 6,59 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 518,5 теңге, сату – 520,6 теңге
Евро: сатып алу – 598,9 теңге, сату – 603,6 теңге
Рубль: сатып алу – 6,51 теңге, сату – 6,57 теңге
Белгіленген валюталық бағамдар материал жазылған уақытқа ғана өзекті. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript