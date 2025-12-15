#Халық заңгері
Қаржы

15 желтоқсан 2025 жылғы Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 11:31 Фото: freepik
Zakon.kz 15 желтоқсан 2025 жылғы (11:07-дегі) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Ресми деректер бойынша Қазақстан Ұлттық банкінің мәліметтері: доллар – 522,382 теңге, евро – 612,6 теңге, рубль – 6,54 теңге.

Астана

  • Доллар: сатып алу – 520,3 теңге, сату – 527,3 теңге
  • Евро: сатып алу – 609,5 теңге, сату – 619,5 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,57 теңге

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 521,4 теңге, сату – 523,3 теңге
  • Евро: сатып алу – 610,7 теңге, сату – 615,5 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,46 теңге, сату – 6,57 теңге

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 521,5 теңге, сату – 523,6 теңге
  • Евро: сатып алу – 609,4 теңге, сату – 615,2 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,47 теңге, сату – 6,55 теңге

Аталған бағамдар материал жарияланған уақытқа сәйкес өзекті болып табылады. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
