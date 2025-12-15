15 желтоқсан 2025 жылғы Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: freepik
Zakon.kz 15 желтоқсан 2025 жылғы (11:07-дегі) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Ресми деректер бойынша Қазақстан Ұлттық банкінің мәліметтері: доллар – 522,382 теңге, евро – 612,6 теңге, рубль – 6,54 теңге.
Астана
- Доллар: сатып алу – 520,3 теңге, сату – 527,3 теңге
- Евро: сатып алу – 609,5 теңге, сату – 619,5 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,57 теңге
Алматы
- Доллар: сатып алу – 521,4 теңге, сату – 523,3 теңге
- Евро: сатып алу – 610,7 теңге, сату – 615,5 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,46 теңге, сату – 6,57 теңге
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 521,5 теңге, сату – 523,6 теңге
- Евро: сатып алу – 609,4 теңге, сату – 615,2 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,47 теңге, сату – 6,55 теңге
Аталған бағамдар материал жарияланған уақытқа сәйкес өзекті болып табылады. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
