Қаржы

11 қарашадағы Астана мен Алматыдағы айырбас бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 11:24 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 11 қараша 2025 жылғы сағат 11:06-дегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жариялады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша:

  • Доллар – 523,58 теңге
  • Евро – 605,36 теңге
  • Рубль – 6,45 теңге

Астана

Доллар

Орташа сатып алу – 523,2 теңге

Орташа сату – 530,2 теңге

Евро

Орташа сатып алу – 603,2 теңге

Орташа сату – 613,2 теңге

Рубль

Орташа сатып алу – 6,34 теңге

Орташа сату – 6,49 теңге

Алматы

Доллар

Орташа сатып алу – 525,2 теңге

Орташа сату – 526,9 теңге

Евро

Орташа сатып алу – 606 теңге

Орташа сату – 610,2 теңге

Рубль

Орташа сатып алу – 6,39 теңге

Орташа сату – 6,50 теңге

Шымкент

Доллар

Орташа сатып алу – 524,7 теңге

Орташа сату – 526,7 теңге

Евро

Орташа сатып алу – 604,8 теңге

Орташа сату – 609,5 теңге

Рубль

Орташа сатып алу – 6,37 теңге

Орташа сату – 6,45 теңге

Көрсетілген бағамдар материал дайындалған сәттегі жағдайға қатысты ғана. Валюта бағамдары уақыт өте өзгеруі мүмкін.

