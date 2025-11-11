11 қарашадағы Астана мен Алматыдағы айырбас бағамдары
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 11 қараша 2025 жылғы сағат 11:06-дегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жариялады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша:
- Доллар – 523,58 теңге
- Евро – 605,36 теңге
- Рубль – 6,45 теңге
Астана
Доллар
Орташа сатып алу – 523,2 теңге
Орташа сату – 530,2 теңге
Евро
Орташа сатып алу – 603,2 теңге
Орташа сату – 613,2 теңге
Рубль
Орташа сатып алу – 6,34 теңге
Орташа сату – 6,49 теңге
Алматы
Доллар
Орташа сатып алу – 525,2 теңге
Орташа сату – 526,9 теңге
Евро
Орташа сатып алу – 606 теңге
Орташа сату – 610,2 теңге
Рубль
Орташа сатып алу – 6,39 теңге
Орташа сату – 6,50 теңге
Шымкент
Доллар
Орташа сатып алу – 524,7 теңге
Орташа сату – 526,7 теңге
Евро
Орташа сатып алу – 604,8 теңге
Орташа сату – 609,5 теңге
Рубль
Орташа сатып алу – 6,37 теңге
Орташа сату – 6,45 теңге
Көрсетілген бағамдар материал дайындалған сәттегі жағдайға қатысты ғана. Валюта бағамдары уақыт өте өзгеруі мүмкін.
