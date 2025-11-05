5 қарашадағы валюта бағамы: Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі жағдай
Ұлттық банктің ресми дерегіне сәйкес, доллардың ресми бағамы – 522,49 теңге, еуро – 601,07 теңге, рубль – 6,47 теңге деңгейінде бекітілген.
Астана
Доллар: сатып алу – 523,6 теңге, сату – 530,6 теңге.
Еуро: сатып алу – 602,6 теңге, сату – 612,6 теңге.
Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,57 теңге.
Алматы
Доллар: сатып алу – 525,5 теңге, сату – 527,7 теңге.
Еуро: сатып алу – 603 теңге, сату – 607,9 теңге.
Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,52 теңге.
Шымкент
Доллар: сатып алу – 525,5 теңге, сату – 527,6 теңге.
Еуро: сатып алу – 601,4 теңге, сату – 609,1 теңге.
Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,50 теңге.
Мамандардың айтуынша, көрсетілген бағамдар тек материал жарияланған сәтке өзекті. Уақыт өте келе айырбастау пункттеріндегі шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.