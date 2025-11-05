#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
522.49
601.07
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
522.49
601.07
6.47
Қаржы

5 қарашадағы валюта бағамы: Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі жағдай

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 11:18 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 5 қараша 2025 жылғы сағат 11:06-дағы мәлімет бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жариялады.

Ұлттық банктің ресми дерегіне сәйкес, доллардың ресми бағамы – 522,49 теңге, еуро – 601,07 теңге, рубль – 6,47 теңге деңгейінде бекітілген.

Астана

Доллар: сатып алу – 523,6 теңге, сату – 530,6 теңге.

Еуро: сатып алу – 602,6 теңге, сату – 612,6 теңге.

Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,57 теңге.

Алматы

Доллар: сатып алу – 525,5 теңге, сату – 527,7 теңге.

Еуро: сатып алу – 603 теңге, сату – 607,9 теңге.

Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,52 теңге.

Шымкент

Доллар: сатып алу – 525,5 теңге, сату – 527,6 теңге.

Еуро: сатып алу – 601,4 теңге, сату – 609,1 теңге.

Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,50 теңге.

Мамандардың айтуынша, көрсетілген бағамдар тек материал жарияланған сәтке өзекті. Уақыт өте келе айырбастау пункттеріндегі шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 28 қазан
12:41, 28 қазан 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 28 қазан
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 13 қазан
11:44, 13 қазан 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 13 қазан
Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 8 қыркүйек
11:41, 08 қыркүйек 2025
Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 8 қыркүйек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: