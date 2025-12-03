Астанада және Алматыдағы валюта бағамы – 3 желтоқсан
Zakon.kz 2025 жылғы 3 желтоқсанға Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын ұсынды.
Ұлттық банк дерегі бойынша:
Доллар – 508,2 теңге
Евро – 589,82 теңге
Рубль – 6,54 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 504,3 теңге, сату – 511,3 теңге
Евро: сатып алу – 586,3 теңге, сату – 596,3 теңге
Рубль: сатып алу – 6,47 теңге, сату – 6,57 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 504,1 теңге, сату – 510 теңге
Евро: сатып алу – 586,8 теңге, сату – 592,8 теңге
Рубль: сатып алу – 6,44 теңге, сату – 6,57 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 504,5 теңге, сату – 507,1 теңге
Евро: сатып алу – 587,6 теңге, сату – 593,8 теңге
Рубль: сатып алу – 6,47 теңге, сату – 6,55 теңге
Ескерту: көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтке арналған. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.
