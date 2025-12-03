#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Қаржы

Астанада және Алматыдағы валюта бағамы – 3 желтоқсан

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 12:46 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 3 желтоқсанға Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын ұсынды.

Ұлттық банк дерегі бойынша:

Доллар – 508,2 теңге

Евро – 589,82 теңге

Рубль – 6,54 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 504,3 теңге, сату – 511,3 теңге

Евро: сатып алу – 586,3 теңге, сату – 596,3 теңге

Рубль: сатып алу – 6,47 теңге, сату – 6,57 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 504,1 теңге, сату – 510 теңге

Евро: сатып алу – 586,8 теңге, сату – 592,8 теңге

Рубль: сатып алу – 6,44 теңге, сату – 6,57 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 504,5 теңге, сату – 507,1 теңге

Евро: сатып алу – 587,6 теңге, сату – 593,8 теңге

Рубль: сатып алу – 6,47 теңге, сату – 6,55 теңге

Ескерту: көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтке арналған. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы – 27 қараша
11:23, 27 қараша 2025
Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы – 27 қараша
Астанадағы және Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы – 18 қараша
11:31, 18 қараша 2025
Астанадағы және Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы – 18 қараша
25 қарашадағы Астана және Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
12:15, 25 қараша 2025
25 қарашадағы Астана және Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: