Қаржы

Доллар, еуро, рубль: Астана мен Алматыдағы орташа валюта бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 11:53 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 4 желтоқсандағы сағат 11:15-дегі Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Ресми мәліметтерге сәйкес, Қазақстан Ұлттық банкінің бағамы:

доллар – 503,89 теңге

евро – 587,54 теңге

рубль – 6,48 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 498,8 теңге, сату – 507,5 теңге

Евро: сатып алу – 578,8 теңге, сату – 588,7 теңге

Рубль: сатып алу – 6,43 теңге, сату – 6,53 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 500,4 теңге, сату – 503,4 теңге

Евро: сатып алу – 583,2 теңге, сату – 589,1 теңге

Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,54 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 500 теңге, сату – 502,4 теңге

Евро: сатып алу – 583,3 теңге, сату – 589,8 теңге

Рубль: сатып алу – 6,44 теңге, сату – 6,52 теңге

Аталған бағамдар материал жазылған сәттегі бағамдар болып табылады. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
