Доллар, еуро, рубль: Астана мен Алматыдағы орташа валюта бағамдары
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 4 желтоқсандағы сағат 11:15-дегі Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Ресми мәліметтерге сәйкес, Қазақстан Ұлттық банкінің бағамы:
доллар – 503,89 теңге
евро – 587,54 теңге
рубль – 6,48 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 498,8 теңге, сату – 507,5 теңге
Евро: сатып алу – 578,8 теңге, сату – 588,7 теңге
Рубль: сатып алу – 6,43 теңге, сату – 6,53 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 500,4 теңге, сату – 503,4 теңге
Евро: сатып алу – 583,2 теңге, сату – 589,1 теңге
Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,54 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 500 теңге, сату – 502,4 теңге
Евро: сатып алу – 583,3 теңге, сату – 589,8 теңге
Рубль: сатып алу – 6,44 теңге, сату – 6,52 теңге
Аталған бағамдар материал жазылған сәттегі бағамдар болып табылады. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript