Астанадағы және Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы – 18 қараша
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар – 524,14 теңге, евро – 607,79 теңге, рубль – 6,46 теңге.
Астана
Доллар курсы
Орташа сатып алу: 520,5 теңге
Орташа сату: 527,6 теңге
Евро курсы
Орташа сатып алу: 603,5 теңге
Орташа сату: 613,5 теңге
Рубль курсы
Орташа сатып алу: 6,37 теңге
Орташа сату: 6,52 теңге
Алматы
Доллар курсы
Орташа сатып алу: 523,1 теңге
Орташа сату: 525 теңге
Евро курсы
Орташа сатып алу: 605,8 теңге
Орташа сату: 609,8 теңге
Рубль курсы
Орташа сатып алу: 6,39 теңге
Орташа сату: 6,50 теңге
Шымкент
Доллар курсы
Орташа сатып алу: 522,7 теңге
Орташа сату: 524,7 теңге
Евро курсы
Орташа сатып алу: 604,2 теңге
Орташа сату: 608,9 теңге
Рубль курсы
Орташа сатып алу: 6,37 теңге
Орташа сату: 6,44 теңге
Аталған валюта курстары материал жазылған сәттегі бағам болып табылады. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.