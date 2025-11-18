#Халық заңгері
Қаржы

Астанадағы және Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы – 18 қараша

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.11.2025 11:31 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 18 қарашадағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пунктерінде доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын жинақтап жариялады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар – 524,14 теңге, евро – 607,79 теңге, рубль – 6,46 теңге.

Астана

Доллар курсы

Орташа сатып алу: 520,5 теңге

Орташа сату: 527,6 теңге

Евро курсы

Орташа сатып алу: 603,5 теңге

Орташа сату: 613,5 теңге

Рубль курсы

Орташа сатып алу: 6,37 теңге

Орташа сату: 6,52 теңге

Алматы

Доллар курсы

Орташа сатып алу: 523,1 теңге

Орташа сату: 525 теңге

Евро курсы

Орташа сатып алу: 605,8 теңге

Орташа сату: 609,8 теңге

Рубль курсы

Орташа сатып алу: 6,39 теңге

Орташа сату: 6,50 теңге

Шымкент

Доллар курсы

Орташа сатып алу: 522,7 теңге

Орташа сату: 524,7 теңге

Евро курсы

Орташа сатып алу: 604,2 теңге

Орташа сату: 608,9 теңге

Рубль курсы

Орташа сатып алу: 6,37 теңге

Орташа сату: 6,44 теңге

Аталған валюта курстары материал жазылған сәттегі бағам болып табылады. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
