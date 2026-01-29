#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы – 29 қаңтар

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.01.2026 11:17 Фото: freepik
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент айырбас пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Республикалық Ұлттық банктің ресми деректері бойынша:

Доллар – 503,9 теңге

Еуро – 603,32 теңге

Рубль – 6,61 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 503 теңге, сату – 510 теңге

Еуро: сатып алу – 596,9 теңге, сату – 607 теңге

Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,70 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 502,9 теңге, сату – 505,1 теңге

Еуро: сатып алу – 601,6 теңге, сату – 606,4 теңге

Рубль: сатып алу – 6,48 теңге, сату – 6,60 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 503,2 теңге, сату – 505,2 теңге

Еуро: сатып алу – 597,9 теңге, сату – 604,7 теңге

Рубль: сатып алу – 6,54 теңге, сату – 6,61 теңге

Айта кетейік, көрсетілген бағамдар материал жарияланған уақытқа ғана қатысты. Валюта бағамы уақыт өткен сайын өзгеруі мүмкін.

