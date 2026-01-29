Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы – 29 қаңтар
Фото: freepik
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент айырбас пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Республикалық Ұлттық банктің ресми деректері бойынша:
Доллар – 503,9 теңге
Еуро – 603,32 теңге
Рубль – 6,61 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 503 теңге, сату – 510 теңге
Еуро: сатып алу – 596,9 теңге, сату – 607 теңге
Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,70 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 502,9 теңге, сату – 505,1 теңге
Еуро: сатып алу – 601,6 теңге, сату – 606,4 теңге
Рубль: сатып алу – 6,48 теңге, сату – 6,60 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 503,2 теңге, сату – 505,2 теңге
Еуро: сатып алу – 597,9 теңге, сату – 604,7 теңге
Рубль: сатып алу – 6,54 теңге, сату – 6,61 теңге
Айта кетейік, көрсетілген бағамдар материал жарияланған уақытқа ғана қатысты. Валюта бағамы уақыт өткен сайын өзгеруі мүмкін.
