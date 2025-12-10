#Халық заңгері
Қоғам

10 желтоқсанға Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 11:46 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 10 желтоқсанда Астана, Алматы және Шымкент айырбас пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес:

  • Доллар – 514,74 теңге
  • Еуро – 599,36 теңге
  • Рубль – 6,71 теңге

Астана

  • Доллар: сатып алу – 515,7 теңге, сату – 522,7 теңге
  • Еуро: сатып алу – 596,6 теңге, сату – 606,6 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,70 теңге

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 519,6 теңге, сату – 522,2 теңге
  • Еуро: сатып алу – 600,6 теңге, сату – 606,4 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,54 теңге, сату – 6,68 теңге

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 519,5 теңге, сату – 521,8 теңге
  • Еуро: сатып алу – 598,3 теңге, сату – 605,2 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,59 теңге, сату – 6,67 теңге
  • Аталған бағамдар материал жазылған сәттегі өзекті деректер болып табылады. Уақыт өте келе валюта бағамы өзгеруі мүмкін.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
