10 желтоқсанға Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 10 желтоқсанда Астана, Алматы және Шымкент айырбас пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес:
- Доллар – 514,74 теңге
- Еуро – 599,36 теңге
- Рубль – 6,71 теңге
Астана
- Доллар: сатып алу – 515,7 теңге, сату – 522,7 теңге
- Еуро: сатып алу – 596,6 теңге, сату – 606,6 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,70 теңге
Алматы
- Доллар: сатып алу – 519,6 теңге, сату – 522,2 теңге
- Еуро: сатып алу – 600,6 теңге, сату – 606,4 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,54 теңге, сату – 6,68 теңге
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 519,5 теңге, сату – 521,8 теңге
- Еуро: сатып алу – 598,3 теңге, сату – 605,2 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,59 теңге, сату – 6,67 теңге
- Аталған бағамдар материал жазылған сәттегі өзекті деректер болып табылады. Уақыт өте келе валюта бағамы өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript