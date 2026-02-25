Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттеріндегі валюта бағамы – 25 ақпан
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 25 ақпан сағат 11:10-дегі Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Ұлттық банк мәліметі бойынша, ресми бағам:
Доллар – 496,85 теңге
Еуро – 585,54 теңге
Рубль – 6,49 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 495 теңге, сату – 502 теңге
Еуро: сатып алу – 582 теңге, сату – 591,9 теңге
Рубль: сатып алу – 6,39 теңге, сату – 6,70 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 497,5 теңге, сату – 499,7 теңге
Еуро: сатып алу – 585,5 теңге, сату – 590,4 теңге
Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,51 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 497,1 теңге, сату – 500 теңге
Еуро: сатып алу – 585,5 теңге, сату – 590,3 теңге
Рубль: сатып алу – 6,44 теңге, сату – 6,50 теңге
Ескерту: көрсетілген бағамдар материал жазылған сәттегі бағам болып табылады. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
