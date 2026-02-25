#Референдум-2026
Қаржы

Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттеріндегі валюта бағамы – 25 ақпан

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 11:14 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 25 ақпан сағат 11:10-дегі Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Ұлттық банк мәліметі бойынша, ресми бағам:

Доллар – 496,85 теңге

Еуро – 585,54 теңге

Рубль – 6,49 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 495 теңге, сату – 502 теңге

Еуро: сатып алу – 582 теңге, сату – 591,9 теңге

Рубль: сатып алу – 6,39 теңге, сату – 6,70 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 497,5 теңге, сату – 499,7 теңге

Еуро: сатып алу – 585,5 теңге, сату – 590,4 теңге

Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,51 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 497,1 теңге, сату – 500 теңге

Еуро: сатып алу – 585,5 теңге, сату – 590,3 теңге

Рубль: сатып алу – 6,44 теңге, сату – 6,50 теңге

Ескерту: көрсетілген бағамдар материал жазылған сәттегі бағам болып табылады. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

