Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 13 ақпан
Zakon.kz 2026 жылғы 13 ақпандағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бойынша орташа салмақталған бағамын ұсынды.
Ресми мәліметтерге сәйкес, Қазақстан Ұлттық банкінің бағамы:
Доллар – 494,28 теңге
Еуро – 587,06 теңге
Рубль – 6,4 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 493,7 теңге, сату – 500,8 теңге
Еуро: сатып алу – 585,7 теңге, сату – 595,8 теңге
Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,65 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 496,4 теңге, сату – 498,9 теңге
Еуро: сатып алу – 586,8 теңге, сату – 591,6 теңге
Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,47 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 495,8 теңге, сату – 498,7 теңге
Еуро: сатып алу – 585,3 теңге, сату – 590,9 теңге
Рубль: сатып алу – 6,37 теңге, сату – 6,45 теңге
Ескерту: көрсетілген валюта бағамы материал жазылған уақытқа ғана қатысты. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.
