#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Қаржы

Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 13 ақпан

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 11:14 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz 2026 жылғы 13 ақпандағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бойынша орташа салмақталған бағамын ұсынды.

Ресми мәліметтерге сәйкес, Қазақстан Ұлттық банкінің бағамы:

Доллар – 494,28 теңге

Еуро – 587,06 теңге

Рубль – 6,4 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 493,7 теңге, сату – 500,8 теңге

Еуро: сатып алу – 585,7 теңге, сату – 595,8 теңге

Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,65 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 496,4 теңге, сату – 498,9 теңге

Еуро: сатып алу – 586,8 теңге, сату – 591,6 теңге

Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,47 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 495,8 теңге, сату – 498,7 теңге

Еуро: сатып алу – 585,3 теңге, сату – 590,9 теңге

Рубль: сатып алу – 6,37 теңге, сату – 6,45 теңге

Ескерту: көрсетілген валюта бағамы материал жазылған уақытқа ғана қатысты. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Олимпиада-2026: 13 ақпан күні кімдер өнер көрсетеді
12:03, Бүгін
Олимпиада-2026: 13 ақпан күні кімдер өнер көрсетеді
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 6 ақпан
11:09, 06 ақпан 2026
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 6 ақпан
Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 9 ақпан
11:37, 09 ақпан 2026
Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 9 ақпан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
13:15, Бүгін
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
12:55, Бүгін
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
12:38, Бүгін
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
12:29, Бүгін
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: