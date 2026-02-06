#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
495.1
583.72
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
495.1
583.72
6.46
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 6 ақпан

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 11:09 Фото: pexels
Zakon.kz 2026 жылғы 6 ақпандағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын ұсынды.

Ұлттық банк деректері бойынша:

  • Доллар – 495,1 теңге
  • Еуро – 583,72 теңге
  • Рубль – 6,46 теңге

Астана

  • Доллар: сатып алу – 492 теңге, сату – 499 теңге
  • Еуро: сатып алу – 580 теңге, сату – 590 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 494,5 теңге, сату – 497,2 теңге
  • Еуро: сатып алу – 582 теңге, сату – 587 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,53 теңге

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 495 теңге, сату – 497,2 теңге
  • Еуро: сатып алу – 581,7 теңге, сату – 588,5 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,43 теңге, сату – 6,53 теңге

Аталған валюта бағамы материал жарияланған уақытқа сәйкес. Уақыт өте келе шетелдік валютаның бағасы өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы – 2 ақпан
11:33, 02 ақпан 2026
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы – 2 ақпан
5 ақпандағы Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
11:27, 05 ақпан 2026
5 ақпандағы Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 4 ақпан
11:45, 04 ақпан 2026
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 4 ақпан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: