Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 6 ақпан
Zakon.kz 2026 жылғы 6 ақпандағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын ұсынды.
Ұлттық банк деректері бойынша:
- Доллар – 495,1 теңге
- Еуро – 583,72 теңге
- Рубль – 6,46 теңге
Астана
- Доллар: сатып алу – 492 теңге, сату – 499 теңге
- Еуро: сатып алу – 580 теңге, сату – 590 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге
Алматы
- Доллар: сатып алу – 494,5 теңге, сату – 497,2 теңге
- Еуро: сатып алу – 582 теңге, сату – 587 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,53 теңге
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 495 теңге, сату – 497,2 теңге
- Еуро: сатып алу – 581,7 теңге, сату – 588,5 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,43 теңге, сату – 6,53 теңге
Аталған валюта бағамы материал жарияланған уақытқа сәйкес. Уақыт өте келе шетелдік валютаның бағасы өзгеруі мүмкін.
