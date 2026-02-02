#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
501.02
597.27
6.59
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы – 2 ақпан

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.02.2026 11:33 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 2 ақпандағы (11:15) Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын жариялады.

Республика Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

доллар – 501,02 теңге

еуро – 597,27 теңге

рубль – 6,59 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 502 теңге, сату – 509 теңге

Еуро: сатып алу – 594,9 теңге, сату – 604,9 теңге

Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,70 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 504 теңге, сату – 506,5 теңге

Еуро: сатып алу – 596,2 теңге, сату – 600,8 теңге

Рубль: сатып алу – 6,49 теңге, сату – 6,61 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 503,7 теңге, сату – 505,9 теңге

Еуро: сатып алу – 595,5 теңге, сату – 602 теңге

Рубль: сатып алу – 6,54 теңге, сату – 6,61 теңге

Айта кетейік, көрсетілген бағамдар тек материал жарияланған уақыттағы жағдайды көрсетеді. Уақыт өте келе валюта бағамы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
