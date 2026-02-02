Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы – 2 ақпан
Zakon.kz 2026 жылғы 2 ақпандағы (11:15) Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын жариялады.
Республика Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
доллар – 501,02 теңге
еуро – 597,27 теңге
рубль – 6,59 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 502 теңге, сату – 509 теңге
Еуро: сатып алу – 594,9 теңге, сату – 604,9 теңге
Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,70 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 504 теңге, сату – 506,5 теңге
Еуро: сатып алу – 596,2 теңге, сату – 600,8 теңге
Рубль: сатып алу – 6,49 теңге, сату – 6,61 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 503,7 теңге, сату – 505,9 теңге
Еуро: сатып алу – 595,5 теңге, сату – 602 теңге
Рубль: сатып алу – 6,54 теңге, сату – 6,61 теңге
Айта кетейік, көрсетілген бағамдар тек материал жарияланған уақыттағы жағдайды көрсетеді. Уақыт өте келе валюта бағамы өзгеруі мүмкін.
