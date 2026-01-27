Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 27 қаңтар
Zakon.kz 2026 жылғы 27 қаңтарға Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын ұсынды.
Республика Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллар бағамы – 501,79 теңге, еуро – 595,07 теңге, рубль – 6,56 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 500 теңге, сату – 507 теңге
Еуро: сатып алу – 590 теңге, сату – 600 теңге
Рубль: сатып алу – 6,32 теңге, сату – 6,62 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 502,6 теңге, сату – 504,8 теңге
Еуро: сатып алу – 593,8 теңге, сату – 598,1 теңге
Рубль: сатып алу – 6,46 теңге, сату – 6,58 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 502,6 теңге, сату – 504,6 теңге
Еуро: сатып алу – 592,1 теңге, сату – 597,3 теңге
Рубль: сатып алу – 6,50 теңге, сату – 6,58 теңге
Айта кетейік, көрсетілген валюталық бағамдар тек материал жарияланған уақытқа арналған. Уақыт өте келе валюта бағамы өзгеруі мүмкін.
