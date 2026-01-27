#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 27 қаңтар

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.01.2026 11:26 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 27 қаңтарға Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын ұсынды.

Республика Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллар бағамы – 501,79 теңге, еуро – 595,07 теңге, рубль – 6,56 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 500 теңге, сату – 507 теңге

Еуро: сатып алу – 590 теңге, сату – 600 теңге

Рубль: сатып алу – 6,32 теңге, сату – 6,62 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 502,6 теңге, сату – 504,8 теңге

Еуро: сатып алу – 593,8 теңге, сату – 598,1 теңге

Рубль: сатып алу – 6,46 теңге, сату – 6,58 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 502,6 теңге, сату – 504,6 теңге

Еуро: сатып алу – 592,1 теңге, сату – 597,3 теңге

Рубль: сатып алу – 6,50 теңге, сату – 6,58 теңге

Айта кетейік, көрсетілген валюталық бағамдар тек материал жарияланған уақытқа арналған. Уақыт өте келе валюта бағамы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
