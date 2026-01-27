Астанада кейбір маршруттарда қосымша автобустар жүретін болды
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2026 жылғы 27 қаңтарда Астана тұрғындарына бірнеше бағытта автобустар саны артқаны хабарланды, деп жазады Zakon.kz.
City Transportation Systems (CTS) компаниясының мәліметіне сәйкес, қалалық қызмет көрсетуді жақсарту мақсатында төрт қалалық және үш экспресс-маршрутқа қосымша автобустар енгізілді:
- №20 маршрут – 19 автобус (бұрын 17)
- №60 маршрут – 18 автобус (бұрын 16)
- №63 маршрут – 19 автобус (бұрын 17)
- №78 маршрут – 10 автобус (бұрын 8)
- №501 маршрут – 10 автобус (бұрын 8)
- №502 маршрут – 10 автобус (бұрын 8)
- №505 маршрут – 10 автобус (бұрын 8)
Сонымен қатар, демалыс күндері №63 маршрутқа төрт қосымша автобус қосылып, жалпы 14 автобус қызмет көрсететін болады.
Айта кетейік, 2026 жылғы 24 қаңтарда астаналықтарға үш жаңа маршрут іске қосылғаны туралы хабарланған болатын.
