Қоғам

6 ақпан күні Астаналық оқушылар қашықтан оқиды

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, онлайн обучение, школьники, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 11:46 Фото: unsplash
Астана қаласында 2026 жылғы 6 ақпанда екінші ауысымның кейбір оқушылары қашықтан оқыту форматына көшірілді. Бұл шешім қолайсыз ауа райына байланысты қабылданды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана қаласы Білім басқармасы хабарлағандай:

"2026 жылғы 6 ақпан күні ауа райының қолайсыздығына байланысты екінші ауысымның 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады".

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін 0–9 сынып оқушыларының бірінші сменасы да ауа райының қолайсыздығына байланысты қашықтан оқытуға көшірілген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
