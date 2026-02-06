6 ақпан күні Астаналық оқушылар қашықтан оқиды
Фото: unsplash
Астана қаласында 2026 жылғы 6 ақпанда екінші ауысымның кейбір оқушылары қашықтан оқыту форматына көшірілді. Бұл шешім қолайсыз ауа райына байланысты қабылданды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Астана қаласы Білім басқармасы хабарлағандай:
"2026 жылғы 6 ақпан күні ауа райының қолайсыздығына байланысты екінші ауысымның 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады".
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін 0–9 сынып оқушыларының бірінші сменасы да ауа райының қолайсыздығына байланысты қашықтан оқытуға көшірілген болатын.
