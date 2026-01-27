#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Қоғам

Астанада 28 қаңтарда бірінші ауысымдағы 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады

Оқушы, Астана, 28 қаңтар, бірінші ауысым, 0-6 сынып, қашықтан оқыту форматы , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.01.2026 19:30 Сурет: pexels
Астанада 2026 жылғы 28 қаңтар күні ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші ауысымның 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 27 қаңтарда елордалық білім басқармасы хабарлады.

Оқушылардың сабағы онлайн форматта кестеге сәйкес ұйымдастырылады.

Бұған дейін синоптиктер өз болжамында Астанада 28 қаңтарда қар жауатынын хабарлаған. Ауа температурасы түнде: -25...-27°С, күндіз: -15...-17°С.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
