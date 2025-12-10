#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-12°
$
518.39
603.09
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-12°
$
518.39
603.09
6.68
Қоғам

Астанада бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына көшіріледі

Мектеп, Астана, бастауыш сынып, оқушылар, бірінші ауысым, қашықтан оқыту форматы, 11 желтоқсан, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 20:57 Сурет: pixabay
Астана мектептерінде бірінші ауысымдағы бастауыш сынып оқушылары қақаған аязға байланысты 11 желтоқсанда қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы елорданың білім басқармасы 10 желтоқсанда хабарлады:

"2025 жылғы 11 желтоқсан күні ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші ауысымның 0-4 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады".

Бұған дейін синоптиктер қатты аяз болатын өңірлерді атаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Бейсенбіде еліміздің басым бөлігінде аяз болып, боран соғады деп болжанады
22:56, Бүгін
Бейсенбіде еліміздің басым бөлігінде аяз болып, боран соғады деп болжанады
Астанада бірінші ауысымның оқушылары сейсенбі күні қашықтан оқиды
21:57, 19 ақпан 2024
Астанада бірінші ауысымның оқушылары сейсенбі күні қашықтан оқиды
Астанада оқушылар мен колледж студенттері қашықтан оқыту форматына көшірілді
19:57, 22 қаңтар 2025
Астанада оқушылар мен колледж студенттері қашықтан оқыту форматына көшірілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: