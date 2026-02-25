#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
501.26
590.38
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
501.26
590.38
6.54
Қоғам

Астанада оқушылар тағы да қашықтан оқыту форматына ауыстырылды

Оқушы, Астана, 26 ақпан, онлайн, қашықтан оқыту форматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 21:23 Сурет: pexels
Астанада 2026 жылдың 26 ақпанында ауа райының қолайсыздығына байланысты кейбір сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы елорда әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады.

"Ауа райының нашарлауына (ауа температурасының төмендеуіне) байланысты 2026 жылғы 26 ақпанда бірінші ауысымда оқитын 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына көшеді", делінген қала әкімшілігі хабарламасында.

Бұған дейін синоптиктер Қазақстанның оңтүстігінде 17 градус аяз болатынын хабарлаған болатын

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астанада қатты аязға байланысты оқушылар қашықтықтан оқыту форматына ауыстырылды
21:32, 23 ақпан 2026
Астанада қатты аязға байланысты оқушылар қашықтықтан оқыту форматына ауыстырылды
Астанада 28 қаңтарда бірінші ауысымдағы 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады
19:30, 27 қаңтар 2026
Астанада 28 қаңтарда бірінші ауысымдағы 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады
Астанада 11 ақпан күні оқушылардың бір бөлігі қашықтан оқыту форматына көшті
09:36, 11 ақпан 2026
Астанада 11 ақпан күні оқушылардың бір бөлігі қашықтан оқыту форматына көшті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский борец завоевал медаль на элитном турнире в Албании
23:24, Бүгін
Казахстанский борец завоевал медаль на элитном турнире в Албании
Разгромом завершилась схватка казахстанца с россиянином за "бронзу" элитного турнира
22:58, Бүгін
Разгромом завершилась схватка казахстанца с россиянином за "бронзу" элитного турнира
Казахстанский борец проиграл в схватке за "бронзу" представителю Албании
22:37, Бүгін
Казахстанский борец проиграл в схватке за "бронзу" представителю Албании
"Кулагер" обыграл "Арлан" в матче плей-офф чемпионата Казахстана
22:05, Бүгін
"Кулагер" обыграл "Арлан" в матче плей-офф чемпионата Казахстана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: