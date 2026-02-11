#Халық заңгері
Қоғам

Астанада 11 ақпан күні оқушылардың бір бөлігі қашықтан оқыту форматына көшті

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, онлайн обучение, школьники, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 09:36 Фото: pexels
11 ақпан күні ауа райының қолайсыздығына байланысты Астанада кейбір сынып оқушыларын қашықтан оқыту форматына ауыстырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы елорданың Білім басқармасы мәлімдеді.

"2026 жылғы 11 ақпан күні ауа райының қолайсыздығына (желдің күшеюі және көктайғақ) байланысты бірінші ауысымның 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады",- делінген ақпаратта.

Бұған дейін Қазақстан мұғалімдеріне біліктілікті бағалау жөнінде маңызды хабарлама жасалғанын жазғанбыз. Еске салсақ, 2026 жылғы 27 қаңтарда Zakon.kz халықаралық Global Teacher Prize 2025-2026 байқауының нәтижесі бойынша Алматы қаласындағы №95 мектеп-лицейінің химия пәні мұғалімі Татьяна Белоусова әлемнің үздік 50 мұғалімінің қатарына кіргенін хабарлаған еді. Кейін тілшіміз мұғаліммен сұхбаттасып, оның халықаралық сарапшыларды қалай бағындырғанын және күрделі химияны оқушыларға түсінікті әрі қызықты тілде қалай жеткізгенін сұрап білді.

