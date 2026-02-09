Қазақстан мұғалімдеріне біліктілікті бағалау жөнінде маңызды хабарлама жасалды
Хабарламаға сәйкес, 2026 жылғы 10-15 ақпан аралығында педагогтер Ұлттық тестілеу орталығының ресми сайты арқылы білімін бағалауға өтініш бере алады. Бұл мүмкіндік тек алғашқы әрекетке арналған және біліктілігін арттыру немесе растау мақсатында келесі санаттағы педагогтерге арналған: модератор, эксперт, зерттеуші, мастер.
Өтініш қабылдау аяқталғаннан кейін, білімді бағалау 16-27 ақпан аралығында өтеді.
Сонымен қатар, хабарламада айтылғандай, 2026 жылы біліктілігін арттырып немесе растайтын педагогтер үшін алғашқы әрекет тегін, ал екінші әрекет 5 640 теңге мөлшерінде бағаланады.
Еске салсақ, 2026 жылғы 27 қаңтарда Zakon.kz халықаралық Global Teacher Prize 2025-2026 байқауының нәтижесі бойынша Алматы қаласындағы №95 мектеп-лицейінің химия пәні мұғалімі Татьяна Белоусова әлемнің үздік 50 мұғалімінің қатарына кіргенін хабарлаған еді. Кейін тілшіміз мұғаліммен сұхбаттасып, оның халықаралық сарапшыларды қалай бағындырғанын және күрделі химияны оқушыларға түсінікті әрі қызықты тілде қалай жеткізгенін сұрап білді.