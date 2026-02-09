Қазақстан Франциямен арадағы заңсыз көші-қон туралы келісімді ратификациялады
Сурет: Zakon.kz
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 9 ақпанда Франция үкіметімен арада адамдарды реадмиссиялау туралы келісімді ратификациялау туралы Заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Француз Республикасының Үкіметі арасындағы адамдарды реадмиссиялау туралы келісімді ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды", делінген Ақорда хабарламасында.
Бұған дейін 2026 жылы 22 қаңтарда Сенат депутаттары бұл келісімді ратификациялаған болатын.
