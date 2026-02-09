#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
494.75
586.77
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
494.75
586.77
6.38
Саясат

Қазақстан Франциямен арадағы заңсыз көші-қон туралы келісімді ратификациялады

Ратификациялады, Қазақстан, Франция, заңсыз көші-қон, келісім, Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 18:10 Сурет: Zakon.kz
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 9 ақпанда Франция үкіметімен арада адамдарды реадмиссиялау туралы келісімді ратификациялау туралы Заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Француз Республикасының Үкіметі арасындағы адамдарды реадмиссиялау туралы келісімді ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды", делінген Ақорда хабарламасында.

Бұған дейін 2026 жылы 22 қаңтарда Сенат депутаттары бұл келісімді ратификациялаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстан Қырғызстанмен авиация саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялады
18:05, 23 сәуір 2024
Қазақстан Қырғызстанмен авиация саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялады
Қазақстан Сингапурмен қызмет саудасы және инвестиция туралы келісімді ратификациялады
16:17, 16 шілде 2024
Қазақстан Сингапурмен қызмет саудасы және инвестиция туралы келісімді ратификациялады
Қазақстан ТМД-мен арадағы биологиялық қатерлерге қарсы тұру туралы келісімді ратификациялады
18:50, 06 мамыр 2024
Қазақстан ТМД-мен арадағы биологиялық қатерлерге қарсы тұру туралы келісімді ратификациялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: