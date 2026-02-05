#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
498.65
589.06
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
498.65
589.06
6.49
Қаржы

5 ақпандағы Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 11:27 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 5 ақпандағы Астана, Алматы және Шымкент валютаны айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату валюта бағамын ұсынды.

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллар бағамы – 498,65 теңге, еуро – 589,06 теңге, рубль – 6,49 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 495,2 теңге, сату – 502,2 теңге

Еуро: сатып алу – 583,2 теңге, сату – 593,2 теңге

Рубль: сатып алу – 6,27 теңге, сату – 6,57 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 497 теңге, сату – 500,5 теңге

Еуро: сатып алу – 585,6 теңге, сату – 591,6 теңге

Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,54 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 497,2 теңге, сату – 499,5 теңге

Еуро: сатып алу – 585,3 теңге, сату – 592,3 теңге

Рубль: сатып алу – 6,44 теңге, сату – 6,53 теңге

Көрсетілген валюта бағамдары тек материал жазылған сәттегі ақпарат болып табылады. Шетел валютасының бағамы уақыт өткен сайын өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 3 ақпанда
11:55, 03 ақпан 2026
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 3 ақпанда
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
11:27, 25 желтоқсан 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 13 қаңтар
11:28, 13 қаңтар 2026
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 13 қаңтар
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: