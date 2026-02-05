5 ақпандағы Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 5 ақпандағы Астана, Алматы және Шымкент валютаны айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату валюта бағамын ұсынды.
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллар бағамы – 498,65 теңге, еуро – 589,06 теңге, рубль – 6,49 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 495,2 теңге, сату – 502,2 теңге
Еуро: сатып алу – 583,2 теңге, сату – 593,2 теңге
Рубль: сатып алу – 6,27 теңге, сату – 6,57 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 497 теңге, сату – 500,5 теңге
Еуро: сатып алу – 585,6 теңге, сату – 591,6 теңге
Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,54 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 497,2 теңге, сату – 499,5 теңге
Еуро: сатып алу – 585,3 теңге, сату – 592,3 теңге
Рубль: сатып алу – 6,44 теңге, сату – 6,53 теңге
Көрсетілген валюта бағамдары тек материал жазылған сәттегі ақпарат болып табылады. Шетел валютасының бағамы уақыт өткен сайын өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript