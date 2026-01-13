#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 13 қаңтар

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 11:28 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 13 қаңтардағы (11:08) Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль бойынша орташа сатып алу және сату валюта бағамдарын ұсынды.

Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллардың бағамы – 509,84 теңге, еуро – 595,75 теңге, рубль – 6,47 теңге.

Астана

Доллар валюта бағамы

  • Орташа сатып алу: 508 теңге
  • Орташа сату: 515 теңге

Еуро валюта бағамы

  • Орташа сатып алу: 591,8 теңге
  • Орташа сату: 601,8 теңге

Рубль валюта бағамы

  • Орташа сатып алу: 6,25 теңге
  • Орташа сату: 6,55 теңге

Алматы

Доллар валюта бағамы

  • Орташа сатып алу: 510,1 теңге
  • Орташа сату: 514,5 теңге

Еуро валюта бағамы

  • Орташа сатып алу: 593,6 теңге
  • Орташа сату: 598,4 теңге

Рубль валюта бағамы

  • Орташа сатып алу: 6,37 теңге
  • Орташа сату: 6,49 теңге

Шымкент

Доллар валюта бағамы

  • Орташа сатып алу: 510,2 теңге
  • Орташа сату: 512,2 теңге

Еуро валюта бағамы

  • Орташа сатып алу: 593,9 теңге
  • Орташа сату: 599,3 теңге

Рубль валюта бағамы

  • Орташа сатып алу: 6,38 теңге
  • Орташа сату: 6,45 теңге

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары тек материал дайындалған уақытқа қатысты. Валюта бағамы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Сумен жабдықтау мен су ағызу жүйесін жаңартуға 1,9 трлн теңге қажет
13:17, Бүгін
Сумен жабдықтау мен су ағызу жүйесін жаңартуға 1,9 трлн теңге қажет
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 13 қазан
11:44, 13 қазан 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 13 қазан
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 28 қазан
12:41, 28 қазан 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 28 қазан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: