Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 13 қаңтар
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 13 қаңтардағы (11:08) Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль бойынша орташа сатып алу және сату валюта бағамдарын ұсынды.
Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллардың бағамы – 509,84 теңге, еуро – 595,75 теңге, рубль – 6,47 теңге.
Астана
Доллар валюта бағамы
- Орташа сатып алу: 508 теңге
- Орташа сату: 515 теңге
Еуро валюта бағамы
- Орташа сатып алу: 591,8 теңге
- Орташа сату: 601,8 теңге
Рубль валюта бағамы
- Орташа сатып алу: 6,25 теңге
- Орташа сату: 6,55 теңге
Алматы
Доллар валюта бағамы
- Орташа сатып алу: 510,1 теңге
- Орташа сату: 514,5 теңге
Еуро валюта бағамы
- Орташа сатып алу: 593,6 теңге
- Орташа сату: 598,4 теңге
Рубль валюта бағамы
- Орташа сатып алу: 6,37 теңге
- Орташа сату: 6,49 теңге
Шымкент
Доллар валюта бағамы
- Орташа сатып алу: 510,2 теңге
- Орташа сату: 512,2 теңге
Еуро валюта бағамы
- Орташа сатып алу: 593,9 теңге
- Орташа сату: 599,3 теңге
Рубль валюта бағамы
- Орташа сатып алу: 6,38 теңге
- Орташа сату: 6,45 теңге
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары тек материал дайындалған уақытқа қатысты. Валюта бағамы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript