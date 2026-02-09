Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 9 ақпан
Zakon.kz 9 ақпандағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын жинақтады.
Ұлттық банк мәліметтері бойынша:
Доллар – 494,63 теңге
Еуро – 583,22 теңге
Рубль – 6,42 теңге
Астана:
Доллар: сатып алу – 494 теңге, сату – 501 теңге
Еуро: сатып алу – 582 теңге, сату – 592 теңге
Рубль: сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге
Алматы:
Доллар: сатып алу – 495,5 теңге, сату – 497,9 теңге
Еуро: сатып алу – 584,9 теңге, сату – 589,5 теңге
Рубль: сатып алу – 6,39 теңге, сату – 6,51 теңге
Шымкент:
Доллар: сатып алу – 495,6 теңге, сату – 497,6 теңге
Еуро: сатып алу – 583,2 теңге, сату – 588,8 теңге
Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,49 теңге
Ескерту: көрсетілген бағамдар материал жазылған уақытқа арналған және валюта бағамы уақыт өткен сайын өзгеруі мүмкін.
