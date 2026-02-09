#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 9 ақпан

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 11:37 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 9 ақпандағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын жинақтады.

Ұлттық банк мәліметтері бойынша:

Доллар – 494,63 теңге

Еуро – 583,22 теңге

Рубль – 6,42 теңге

Астана:

Доллар: сатып алу – 494 теңге, сату – 501 теңге

Еуро: сатып алу – 582 теңге, сату – 592 теңге

Рубль: сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге

Алматы:

Доллар: сатып алу – 495,5 теңге, сату – 497,9 теңге

Еуро: сатып алу – 584,9 теңге, сату – 589,5 теңге

Рубль: сатып алу – 6,39 теңге, сату – 6,51 теңге

Шымкент:

Доллар: сатып алу – 495,6 теңге, сату – 497,6 теңге

Еуро: сатып алу – 583,2 теңге, сату – 588,8 теңге

Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,49 теңге

Ескерту: көрсетілген бағамдар материал жазылған уақытқа арналған және валюта бағамы уақыт өткен сайын өзгеруі мүмкін.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
