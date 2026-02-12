#Халық заңгері
Қаржы

Астана және Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 12 ақпан

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 11:34 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 12 ақпан 2026 жылы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.

Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

  • Доллардың бағамы – 490,58 теңге
  • Еуро – 584,77 теңге
  • Рубль – 6,34 теңге

Астана

  • Доллар: орташа сатып алу – 489,9 теңге, сату – 496,9 теңге
  • Еуро: орташа сатып алу – 582,9 теңге, сату – 592,9 теңге
  • Рубль: орташа сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге

Алматы

  • Доллар: орташа сатып алу – 493,5 теңге, сату – 495,9 теңге
  • Еуро: орташа сатып алу – 584,7 теңге, сату – 589,4 теңге
  • Рубль: орташа сатып алу – 6,34 теңге, сату – 6,46 теңге

Шымкент

  • Доллар: орташа сатып алу – 493,6 теңге, сату – 495,7 теңге
  • Еуро: орташа сатып алу – 584,7 теңге, сату – 590,1 теңге
  • Рубль: орташа сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,44 теңге

Аталған валюталық бағамдар материал жазылған сәттегі деректерге негізделген. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

