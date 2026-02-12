Астана және Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 12 ақпан
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 12 ақпан 2026 жылы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.
Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
- Доллардың бағамы – 490,58 теңге
- Еуро – 584,77 теңге
- Рубль – 6,34 теңге
Астана
- Доллар: орташа сатып алу – 489,9 теңге, сату – 496,9 теңге
- Еуро: орташа сатып алу – 582,9 теңге, сату – 592,9 теңге
- Рубль: орташа сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге
Алматы
- Доллар: орташа сатып алу – 493,5 теңге, сату – 495,9 теңге
- Еуро: орташа сатып алу – 584,7 теңге, сату – 589,4 теңге
- Рубль: орташа сатып алу – 6,34 теңге, сату – 6,46 теңге
Шымкент
- Доллар: орташа сатып алу – 493,6 теңге, сату – 495,7 теңге
- Еуро: орташа сатып алу – 584,7 теңге, сату – 590,1 теңге
- Рубль: орташа сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,44 теңге
Аталған валюталық бағамдар материал жазылған сәттегі деректерге негізделген. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript