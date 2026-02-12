#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Қоғам

12 ақпанда доллар бағамы өсті

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 15:48 Фото: pexels
2026 жылғы 12 ақпанда Қазақстан қор биржасында (KASE) сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндік сауда қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесінде доллардың салмақталған орташа бағамы 494,28 теңге болып, 3,22 теңгеге өсті.

Ресей рублі 6,38 теңгеге (+0,02) көтерілді.

Қытай юанінің күндік саудадағы бағамы 71,56 теңге (+0,51) болды.

Ауыстыру пункттерінде доллар 494,2–496,4 теңгеден сатып алынып, сатылуда; еуро – 585,5–590,2 теңге, рубль – 6,36–6,47 теңге аралығында.

Әлемдік мұнай бағасы 12 ақпанда саудада өсті.

Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың бағасы 0,16 долларға көтеріліп, баррельге 69,56 доллар болды.

Нью-Йорктағы NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың бағасы 0,21 долларға өсіп, баррельге 64,84 долларды құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллардың бағамын 490,58 теңге, еуроны – 584,77 теңге, рубльді – 6,34 теңге деп белгіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
15 ақпанда Алматының бірқатар көшесінде қозғалыс уақытша шектеледі
17:12, Бүгін
15 ақпанда Алматының бірқатар көшесінде қозғалыс уақытша шектеледі
12 қарашада доллар бағамы сәл төмендеді
15:47, 12 қараша 2025
12 қарашада доллар бағамы сәл төмендеді
Доллардың бағамы тағы 3,3 теңгеге төмендеді
15:43, 05 ақпан 2026
Доллардың бағамы тағы 3,3 теңгеге төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Кошмар" казахстанских боксёров из Узбекистана вписал своё имя в историю узбекского спорта
17:56, Бүгін
"Кошмар" казахстанских боксёров из Узбекистана вписал своё имя в историю узбекского спорта
Бывший чемпион UFC дал прогноз на трилогию Яна и Двалишвили
17:35, Бүгін
Бывший чемпион UFC дал прогноз на трилогию Яна и Двалишвили
Казахстанский вратарь перешёл в "Кызылжар"
17:21, Бүгін
Казахстанский вратарь перешёл в "Кызылжар"
Воспитанник "Сантоса" может оказаться в клубе КПЛ
17:02, Бүгін
Воспитанник "Сантоса" может оказаться в клубе КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: