Доллардың бағамы тағы 3,3 теңгеге төмендеді
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 5 ақпанда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндік сауда қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 495,10 теңге болды, бұл көрсеткіш тағы да 3,36 теңгеге төмендеді.
Ресей рублі 6,46 теңге деңгейіне көтерілді (+0,01).
Қытай юанінің күндік саудадағы бағамы 71,48 теңге болды (-0,62).
Айырбастау орындарында доллар 494,5–497,5 теңге, евро 583,1–588,5 теңге, рубль 6,42–6,54 теңге аралығында сатып алынады/сатылады.
Халықаралық мұнай бағалары 5 ақпанда төмендеді.
Мысалы, Brent маркалы мұнайдың сәуірлік фьючерсі 1,3%-ға арзандап, баррель үшін $68,53 болды.
WTI маркалы мұнайдың наурыз айына жеткізілуі бойынша бағасы 1,4%-ға төмендеп, баррель үшін $64,22 құрады.
Таңертең Ұлттық банк долларға 498,65 теңге, еврога 589,06 теңге, рубльге 6,49 теңге бағамын белгіледі.
