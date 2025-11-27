27 қарашада доллар бағамы төмендеді
Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 27 қарашада сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндік сауда қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда нәтижесінде доллардың орташа салмақталған бағамы 516,86 теңге болды, бұл 1,75 теңгеге төмендегені.
Ресей рублі 6,60 теңгеге (+0,01) көтерілді.
Қытай юаны таңғы саудада 73,25 теңге (+0,0065) болды.
Ауыстыру пункттерінде доллар 516,4–518,7 теңгеге, евро – 596,8–601,5 теңгеге, рубль – 6,49–6,61 теңгеге сатып алынады/сатылады.
Халықаралық мұнай бағалары да 27 қарашада төмендеді.
Биылғы ақпан айына арналған Brent маркалы фьючерстердің бағасы 0,54%-ға төмендеп, баррелі 62,20 долларға жетті.
WTI маркалы мұнайдың қаңтар айына арналған фьючерстері 0,51%-ға арзандап, баррелі 58,35 долларға түсті.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 518,68 теңге, еуро – 600,27 теңге, рубль – 6,58 теңге деп белгіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript