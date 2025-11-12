#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
525.28
607.85
6.47
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
525.28
607.85
6.47
Қаржы

12 қарашада доллар бағамы сәл төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 15:47 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 12 қарашада сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетелдік валюталар бойынша күндік сауда қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа салмақталған курсы 524,65 теңге болып, 0,61 теңгеге төмендеді.

Ресей рублі 6,48 теңгеге (+0,01) көтерілді.

Қытай юаны 73,72 теңге (+0,10) болды.

Айналымдағы айырбас пункттерінде долларды 525,3–526,8 теңгеден сатып алып, сатады, еуро – 606,9–610,9 теңге, рубль – 6,40–6,51 теңге аралығында.

12 қарашадағы әлемдік мұнай бағалары да төмендеуде.

Brent мұнайы қаңтарлық фьючерсте 0,5% арзандап, баррельге $64,86 құрады.

WTI мұнайы желтоқсан айына жеткізу бойынша 0,5% төмендеп, баррельге $60,75 болды.

Таңертең Ұлттық банк доллардың бағамын 525,28 теңге, еуро – 607,85 теңге, рубль – 6,47 теңге деп белгіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
