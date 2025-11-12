12 қарашада доллар бағамы сәл төмендеді
2025 жылғы 12 қарашада сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетелдік валюталар бойынша күндік сауда қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа салмақталған курсы 524,65 теңге болып, 0,61 теңгеге төмендеді.
Ресей рублі 6,48 теңгеге (+0,01) көтерілді.
Қытай юаны 73,72 теңге (+0,10) болды.
Айналымдағы айырбас пункттерінде долларды 525,3–526,8 теңгеден сатып алып, сатады, еуро – 606,9–610,9 теңге, рубль – 6,40–6,51 теңге аралығында.
12 қарашадағы әлемдік мұнай бағалары да төмендеуде.
Brent мұнайы қаңтарлық фьючерсте 0,5% арзандап, баррельге $64,86 құрады.
WTI мұнайы желтоқсан айына жеткізу бойынша 0,5% төмендеп, баррельге $60,75 болды.
Таңертең Ұлттық банк доллардың бағамын 525,28 теңге, еуро – 607,85 теңге, рубль – 6,47 теңге деп белгіледі.
