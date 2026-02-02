#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
501.02
597.27
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
501.02
597.27
6.59
Қаржы

Доллардың бағамы 2 ақпандағы саудада бірден 4 теңгеге өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.02.2026 16:13 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 2 ақпанда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күнделікті сауда қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 505,17 теңге болып, 3,93 теңгеге көтерілді.

Ресей рублі бағамы 6,60 теңге деңгейіне төмендеді (-0,04).

Қытай юанінің күнделікті саудадағы бағамы 72,57 теңге (+0,4) болды.

Айналымдағы айырбастау пунктерінде доллар 504,8–507 теңгеден, еуро – 596,5–600,9 теңгеден, рубль – 6,39–6,59 теңгеден сатып алынып, сатылуда.

Әлемдік мұнай бағасы 2 ақпандағы саудада төмендеді.

Brent маркалы мұнай фьючерстері 5,32% төмендеп, 65,63 АҚШ доллары/баррель деңгейіне, WTI маркасы – 5,52% төмендеп, 61,61 АҚШ доллары/баррель деңгейіне жетті.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 501,02 теңге, еуро – 597,27 теңге, рубль – 6,59 теңге деңгейінде белгіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ОПЕК өндірісті арттырмайды – Қазақстан үшін стратегиялық пайдасы қандай
16:21, Бүгін
ОПЕК өндірісті арттырмайды – Қазақстан үшін стратегиялық пайдасы қандай
2 қазандағы саудада доллар бағамы үш теңгеге жуық өсті
15:55, 02 қазан 2024
2 қазандағы саудада доллар бағамы үш теңгеге жуық өсті
Түскі саудада доллар бағамы бірден 4 теңгеге өсті
16:46, 23 тамыз 2024
Түскі саудада доллар бағамы бірден 4 теңгеге өсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: