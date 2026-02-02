Доллардың бағамы 2 ақпандағы саудада бірден 4 теңгеге өсті
Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 2 ақпанда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күнделікті сауда қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 505,17 теңге болып, 3,93 теңгеге көтерілді.
Ресей рублі бағамы 6,60 теңге деңгейіне төмендеді (-0,04).
Қытай юанінің күнделікті саудадағы бағамы 72,57 теңге (+0,4) болды.
Айналымдағы айырбастау пунктерінде доллар 504,8–507 теңгеден, еуро – 596,5–600,9 теңгеден, рубль – 6,39–6,59 теңгеден сатып алынып, сатылуда.
Әлемдік мұнай бағасы 2 ақпандағы саудада төмендеді.
Brent маркалы мұнай фьючерстері 5,32% төмендеп, 65,63 АҚШ доллары/баррель деңгейіне, WTI маркасы – 5,52% төмендеп, 61,61 АҚШ доллары/баррель деңгейіне жетті.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 501,02 теңге, еуро – 597,27 теңге, рубль – 6,59 теңге деңгейінде белгіледі.
