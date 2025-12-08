Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 2025 жылғы 8 желтоқсан
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.
Ресми мәліметтерге сәйкес, Қазақстан Ұлттық банкінің бағамы:
Доллар – 504,49 теңге
Евро – 587,73 теңге
Рубль – 6,57 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 504,9 теңге, сату – 511,9 теңге
Евро: сатып алу – 585,1 теңге, сату – 595,1 теңге
Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,57 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 507,8 теңге, сату – 510,4 теңге
Евро: сатып алу – 589,9 теңге, сату – 595,7 теңге
Рубль: сатып алу – 6,48 теңге, сату – 6,60 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 507,6 теңге, сату – 509,7 теңге
Евро: сатып алу – 587,1 теңге, сату – 592,8 теңге
Рубль: сатып алу – 6,52 теңге, сату – 6,59 теңге
Ескерту: көрсетілген бағамдар материал жазылған сәтке қатысты. Валюта бағамы уақыт өткен сайын өзгеруі мүмкін.
