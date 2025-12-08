#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 2025 жылғы 8 желтоқсан

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 12:23 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.

Ресми мәліметтерге сәйкес, Қазақстан Ұлттық банкінің бағамы:

Доллар – 504,49 теңге

Евро – 587,73 теңге

Рубль – 6,57 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 504,9 теңге, сату – 511,9 теңге

Евро: сатып алу – 585,1 теңге, сату – 595,1 теңге

Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,57 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 507,8 теңге, сату – 510,4 теңге

Евро: сатып алу – 589,9 теңге, сату – 595,7 теңге

Рубль: сатып алу – 6,48 теңге, сату – 6,60 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 507,6 теңге, сату – 509,7 теңге

Евро: сатып алу – 587,1 теңге, сату – 592,8 теңге

Рубль: сатып алу – 6,52 теңге, сату – 6,59 теңге

Ескерту: көрсетілген бағамдар материал жазылған сәтке қатысты. Валюта бағамы уақыт өткен сайын өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
