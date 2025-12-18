#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 11:56 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 18 желтоқсан күні сағат 11:07-дегі Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.

Республика Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

Доллар – 514,31 теңге

Евро – 603,03 теңге

Рубль – 6,4 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 511,6, сату – 518,6 теңге

Евро: сатып алу – 596,6, сату – 606,5 теңге

Рубль: сатып алу – 6,35, сату – 6,50 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 513,4, сату – 515,8 теңге

Евро: сатып алу – 601,8, сату – 607,1 теңге

Рубль: сатып алу – 6,39, сату – 6,51 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 513,7, сату – 515,8 теңге

Евро: сатып алу – 601,5, сату – 607,1 теңге

Рубль: сатып алу – 6,38, сату – 6,47 теңге

Айта кетейік, көрсетілген валюта курстары материал жазылған сәттегі мәліметтер болып табылады. Уақытқа қарай шетелдік валютаның бағамы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
