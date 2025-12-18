Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 18 желтоқсан күні сағат 11:07-дегі Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.
Республика Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
Доллар – 514,31 теңге
Евро – 603,03 теңге
Рубль – 6,4 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 511,6, сату – 518,6 теңге
Евро: сатып алу – 596,6, сату – 606,5 теңге
Рубль: сатып алу – 6,35, сату – 6,50 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 513,4, сату – 515,8 теңге
Евро: сатып алу – 601,8, сату – 607,1 теңге
Рубль: сатып алу – 6,39, сату – 6,51 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 513,7, сату – 515,8 теңге
Евро: сатып алу – 601,5, сату – 607,1 теңге
Рубль: сатып алу – 6,38, сату – 6,47 теңге
Айта кетейік, көрсетілген валюта курстары материал жазылған сәттегі мәліметтер болып табылады. Уақытқа қарай шетелдік валютаның бағамы өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript