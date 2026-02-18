#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
489.99
580.25
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
489.99
580.25
6.38
Қаржы

Доллар бағамы тағы төмендеді – 18 ақпан сауда қорытындылары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 15:47 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 18 ақпанда Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валютасы бойынша күндік сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 489,30 теңге, бұл бұрынғы деңгейден тағы 0,741 теңгеге төмен.

Ресей рублі 6,42 теңгеге (+0,02) көтерілді.

Қытай юанымен сауда мерекелік күндерге байланысты өткізілген жоқ.

Айырбастау пункттерінде бағамдар:

  • Доллар – сатып алу: 490,4 теңге, сату: 492,7 теңге
  • Еуро – сатып алу: 579,3 теңге, сату: 583,8 теңге
  • Рубль – сатып алу: 6,37 теңге, сату: 6,47 теңге

Саудада мұнай бағасы да өсті:

Brent апрель жеткізілуімен – $67,73/баррель (+0,5%)

WTI апрель жеткізілуімен – $62,50/баррель (+0,4%)

Таңертең Ұлттық банк бекіткен ресми бағамдар:

  • Доллар – 489,99 теңге
  • Еуро – 580,25 теңге
  • Рубль – 6,38 теңге
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Еліміздің қай қаласында валюта бағамы тиімді
16:15, Бүгін
Еліміздің қай қаласында валюта бағамы тиімді
4 ақпандағы сауда қорытындысы: доллар бағамы 500 теңгеден төмендеді
15:53, 04 ақпан 2026
4 ақпандағы сауда қорытындысы: доллар бағамы 500 теңгеден төмендеді
20 қарашада доллар бағамы тағы төмендеді
16:03, 20 қараша 2025
20 қарашада доллар бағамы тағы төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ислам Махачев оценил перспективы возвращения Шавката Рахмонова в октагон
19:02, Бүгін
Ислам Махачев оценил перспективы возвращения Шавката Рахмонова в октагон
Лидер сборной Казахстана рассказал об интересе "Спартака"
18:35, Бүгін
Лидер сборной Казахстана рассказал об интересе "Спартака"
Стало известно, почему Елена Рыбакина снялась с матча на турнире в ОАЭ
18:13, Бүгін
Стало известно, почему Елена Рыбакина снялась с матча на турнире в ОАЭ
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
17:50, Бүгін
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: