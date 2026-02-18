Доллар бағамы тағы төмендеді – 18 ақпан сауда қорытындылары
2026 жылғы 18 ақпанда Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валютасы бойынша күндік сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 489,30 теңге, бұл бұрынғы деңгейден тағы 0,741 теңгеге төмен.
Ресей рублі 6,42 теңгеге (+0,02) көтерілді.
Қытай юанымен сауда мерекелік күндерге байланысты өткізілген жоқ.
Айырбастау пункттерінде бағамдар:
- Доллар – сатып алу: 490,4 теңге, сату: 492,7 теңге
- Еуро – сатып алу: 579,3 теңге, сату: 583,8 теңге
- Рубль – сатып алу: 6,37 теңге, сату: 6,47 теңге
Саудада мұнай бағасы да өсті:
Brent апрель жеткізілуімен – $67,73/баррель (+0,5%)
WTI апрель жеткізілуімен – $62,50/баррель (+0,4%)
Таңертең Ұлттық банк бекіткен ресми бағамдар:
- Доллар – 489,99 теңге
- Еуро – 580,25 теңге
- Рубль – 6,38 теңге
