#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Қаржы

4 ақпандағы сауда қорытындысы: доллар бағамы 500 теңгеден төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.02.2026 15:53 Фото: freepik
2026 жылғы 4 ақпанда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 498,65 теңгені құрап, 4,4 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,45 теңгеге дейін төмендеді (–0,09).

Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 72,11 теңгені құрады (–0,49).

Айырбастау пункттерінде доллар 498,7–501,3 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда. Еуро бағамы 587,3–594 теңге, ал рубль 6,42–6,55 теңге аралығында.

Сонымен қатар, 4 ақпандағы саудада әлемдік мұнай бағасы өсу үстінде. Brent маркалы мұнайдың сәуір айына арналған фьючерсі 0,03%-ға қымбаттап, барреліне 67,35 доллар болды. Ал наурыз айында жеткізілетін WTI маркалы мұнай 0,2%-ға өсіп, барреліне шамамен 63,35 доллар деңгейінде саудалануда.

Айта кетейік, таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 503,44 теңге, еуроны – 593,35 теңге, рубльді – 6,55 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қанат Бозымбаев өңірлердің су тасқыны қаупі жоғары кезеңге дайындық барысын тексерді
18:11, Бүгін
Қанат Бозымбаев өңірлердің су тасқыны қаупі жоғары кезеңге дайындық барысын тексерді
20 ақпандағы сауда барысында доллар бағамы тағы да 500 теңгеден төмен түсті
15:55, 20 ақпан 2025
20 ақпандағы сауда барысында доллар бағамы тағы да 500 теңгеден төмен түсті
28 қазандағы сауда қорытындысы бойынша доллар бағамы төмендеді
16:24, 28 қазан 2025
28 қазандағы сауда қорытындысы бойынша доллар бағамы төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: