28 қазандағы сауда қорытындысы бойынша доллар бағамы төмендеді
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 535,83 теңгені құрады, бұл алдыңғы көрсеткіштен 2,3 теңгеге төмен.
Рубльдің бағамы 6,73 теңгеге дейін (+0,10) көтерілді.
Таңертеңгі сауда кезінде қытай юанінің орташа өлшенген бағамы 75,56 теңгені (+0,07) құрады.
Айырбастау пункттерінде долларды сатып алу/сату – 536,18–538,19 теңге, евроны – 623,27–627,06 теңге, рубльді – 6,59–6,72 теңге аралығында жүзеге асырылуда.
Өз кезегінде, 28 қазандағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы да төмендеуде.
Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың фьючерстері 1,16%-ға төмендеп, барреліне 64,14 долларды құрады.
West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнайдың фьючерстері 1,17%-ға төмендеп, барреліне 60,56 доллар болды.
Бұған дейін 28 қазандағы Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамын ұсынған болатынбыз.