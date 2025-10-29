#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қаржы

29 қазандағы сауда-саттықта доллар бағамы күрт төмендеді

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2025 16:23 Фото: freepik
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 29 қазан сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндік сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесі бойынша доллардың салмақталған орташа бағамы 530,15 теңге болды, осылайша ол бірден 5,21 теңгеге төмендеді.

Рубль бағамы 6,69 теңгеге дейін төмендеді (-0,03).

Юань бойынша сауда Қытайдағы мереке күніне байланысты өткізілмеді.

Валюта айырбастау пункттерінде долларды 527,7–530,7 теңгеге, еуроны 612,5–617,5 теңгеге, рубльді 6,53–6,65 теңгеге сатып алу/сату мүмкіндігі бар.

Өз кезегінде, 29 қазанда әлемдік мұнай бағалары да төмендеді.

Brent мұнайы бойынша қаңтар айына арналған фьючерстер электрондық ICE Futures саудасында 0,63%-ға төмендеп, баррельіне 63,43 доллар болды.

NYMEX электрондық саудасында WTI мұнайы бойынша желтоқсан айына арналған фьючерстер 0,68%-ға арзандап, 59,74 доллар/баррель болды.

29 қазандағы Астана, Алматы, Шымкент қалалары бойынша валюта бағамдарын сілтемеге өту арқылы көре аласыз.

