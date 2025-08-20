20 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы тағы да төмендеді
Доллардың орташа өлшенген бағамы 538,33 теңгені құрап, 0,21 теңгеге төмендеді. Кеше, 19 тамызда, сауда қорытындысы бойынша америкалық валюта 1,27 теңгеге арзандаған болатын.
Рубльдің бағамы – 6,71 теңге (-0,0028).
Қытай юанінің орташа өлшенген бағамы таңғы саудада 74,95 теңгені құрады (+0,06).
Айырбастау пункттерінде доллар 538,5–540,5 теңгеге, еуро 625–631 теңгеге, рубль 6,65–6,73 теңгеге саудалануда.
Бұл ретте, 20 тамыздағы саудада әлемдік мұнай бағасы көтерілді.
Brent маркалы мұнайдың бағасы алдыңғы сессиямен салыстырғанда 1,11%-ға өсіп, баррелі 66,52 АҚШ долларына жетті.
Ал West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнайдың баррелі 1,28%-ға төмендеп, 62,56 АҚШ долларын құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллардың бағамын 538,57 теңге, еуроны – 629,48 теңге, рубльді – 6,71 теңге деңгейінде белгілеген болатын.
