#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.33
626.99
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.33
626.99
6.71
Қаржы

20 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы тағы да төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2025 16:00 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 20 тамызда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Доллардың орташа өлшенген бағамы 538,33 теңгені құрап, 0,21 теңгеге төмендеді. Кеше, 19 тамызда, сауда қорытындысы бойынша америкалық валюта 1,27 теңгеге арзандаған болатын.

Рубльдің бағамы – 6,71 теңге (-0,0028).

Қытай юанінің орташа өлшенген бағамы таңғы саудада 74,95 теңгені құрады (+0,06).

Айырбастау пункттерінде доллар 538,5–540,5 теңгеге, еуро 625–631 теңгеге, рубль 6,65–6,73 теңгеге саудалануда.

Бұл ретте, 20 тамыздағы саудада әлемдік мұнай бағасы көтерілді.

Brent маркалы мұнайдың бағасы алдыңғы сессиямен салыстырғанда 1,11%-ға өсіп, баррелі 66,52 АҚШ долларына жетті.

Ал West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнайдың баррелі 1,28%-ға төмендеп, 62,56 АҚШ долларын құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллардың бағамын 538,57 теңге, еуроны – 629,48 теңге, рубльді – 6,71 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Күннің алғашқы жартысындағы валююта бағамын мына жерден көре аласыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жеңілдетілген автонесиелеудің жаңартылған бағдарламасы туралы ақпарат фейк екені ескертілді
Қаржы
20:23, Бүгін
Жеңілдетілген автонесиелеудің жаңартылған бағдарламасы туралы ақпарат фейк екені ескертілді
Ұлттық Банк ел азаматтарына жүгініп, маңызды мәліметпен бөлісті
Қаржы
17:11, Бүгін
Ұлттық Банк ел азаматтарына жүгініп, маңызды мәліметпен бөлісті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: