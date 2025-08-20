Астана және Алматы айырбастау пункттеріндегі 20 тамыздағы валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы 538,57 теңге, еуро – 629,48 теңге, рубль – 6,71 теңге.
Астана
Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 537 теңге, сату – 544 теңге.
Астанада еуроны сатып алудың орташа бағамы – 623 теңге, сату – 633 теңге.
Астанада рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,65 теңге, сату – 6,75 теңге.
Алматы
Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 539.1 теңге, сату – 541,5 теңге.
Алматыда еуроны сатып алудың орташа бағамы 628 теңге, сату бағамы 633 теңге.
Алматыда рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,63 теңге, сату – 6,75 теңге.
Шымкент
Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 537,5 теңге, сату – 540,5 теңге.
Шымкентте еуроны сатып алудың орташа бағамы – 627 теңге, сату – 631 теңге.
Шымкентте рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,67 теңге, сату – 6,72 теңге.
Көрсетілген айырбас бағамдары тек жазу кезінде ғана ағымдағы болып табылады. Шетел валютасының бағасы уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.