#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
542.29
629.54
6.77
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
542.29
629.54
6.77
Қаржы

Астана және Алматы айырбастау пункттеріндегі 13 тамыздағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, табло обменника, табло обменников, табло с курсом валют, табло с курсами валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2025 12:00 Фото: Zakon.kz
Астана, Алматы және Шымкент қалаларының айырбастау пункттеріндегі валюталарды: долларды, еуроны және рубльді сатып алу-сату орташа сараланған бағамдары, сондай-ақ ҚР Ұлттық банкінің 2025 жылғы 13 тамыздағы бағамы туралы мәліметтер ұсынылып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы 542,29 теңге, еуро – 629,54 теңге, рубль – 6,77 теңге.

Астана

Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 536 теңге, сату – 543 теңге.

Астанада еуроны сатып алудың орташа бағамы – 622 теңге, сату – 632 теңге.

Астанада рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,67 теңге, сату – 6 ,77 теңге.

Алматы

Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 538,5 теңге, сату – 541,5 теңге.

Алматыда еуроны сатып алудың орташа бағамы 628 теңге, сату бағамы 635 теңге.

Алматыда рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,72 теңге, сату – 6,82 теңге.

Шымкент

Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 537,02 теңге, сату – 540,02 теңге.

Шымкентте еуроны сатып алудың орташа бағамы – 626,30 теңге, сату – 632,52 теңге.

Шымкентте рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,66 теңге, сату – 6,74 теңге.

Көрсетілген айырбас бағамдары тек жазу кезінде ғана ағымдағы болып табылады. Шетел валютасының бағасы уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыдан Көкшетауға дейін: 2025 жылдың шілдесінде тұрғын үйдің шаршы метрінің құны қанша болды
Қаржы
14:55, 12 тамыз 2025
Алматыдан Көкшетауға дейін: 2025 жылдың шілдесінде тұрғын үйдің шаршы метрінің құны қанша болды
Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары – 12 тамыз
Қаржы
12:42, 12 тамыз 2025
Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары – 12 тамыз
Инфляцияны 5%-ға дейін төмендетуге құлықты Ұлттық Банк шалт әрекетке көшті
Қаржы
18:29, 11 тамыз 2025
Инфляцияны 5%-ға дейін төмендетуге құлықты Ұлттық Банк шалт әрекетке көшті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: