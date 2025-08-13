Астана және Алматы айырбастау пункттеріндегі 13 тамыздағы валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы 542,29 теңге, еуро – 629,54 теңге, рубль – 6,77 теңге.
Астана
Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 536 теңге, сату – 543 теңге.
Астанада еуроны сатып алудың орташа бағамы – 622 теңге, сату – 632 теңге.
Астанада рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,67 теңге, сату – 6 ,77 теңге.
Алматы
Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 538,5 теңге, сату – 541,5 теңге.
Алматыда еуроны сатып алудың орташа бағамы 628 теңге, сату бағамы 635 теңге.
Алматыда рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,72 теңге, сату – 6,82 теңге.
Шымкент
Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 537,02 теңге, сату – 540,02 теңге.
Шымкентте еуроны сатып алудың орташа бағамы – 626,30 теңге, сату – 632,52 теңге.
Шымкентте рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,66 теңге, сату – 6,74 теңге.
Көрсетілген айырбас бағамдары тек жазу кезінде ғана ағымдағы болып табылады. Шетел валютасының бағасы уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.