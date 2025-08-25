#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
535.99
626.36
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
535.99
626.36
6.64
Қаржы

Астана және Алматы айырбастау пункттеріндегі 25 тамыздағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2025 11:58 Фото: Zakon.kz
Астана, Алматы және Шымкент қалаларының айырбастау пункттеріндегі валюталарды: долларды, еуроны және рубльді сатып алу-сату орташа сараланған бағамдары, сондай-ақ ҚР Ұлттық банкінің 2025 жылғы 25 тамыздағы бағамы туралы мәліметтер ұсынылып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы 537,34 теңге, еуро – 623,05 теңге, рубль – 6,65 теңге.

Астана

Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 534,4 теңге, сату – 541,4 теңге.

Астанада еуроны сатып алудың орташа бағамы – 621,4 теңге, сату – 631,4 теңге.

Астанада рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,60 теңге, сату – 6,70 теңге.

Алматы

Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 536,5 теңге, сату – 539 теңге.

Алматыда еуроны сатып алудың орташа бағамы 626 теңге, сату бағамы 630 теңге.

Алматыда рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,57 теңге, сату – 6,69 теңге.

Шымкент

Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 536 теңге, сату – 539 теңге.

Шымкентте еуроны сатып алудың орташа бағамы – 624 теңге, сату – 629,2 теңге.

Шымкентте рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,58 теңге, сату – 6,64 теңге.

Көрсетілген айырбас бағамдары тек жазу кезінде ғана ағымдағы болып табылады. Шетел валютасының бағасы уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
25 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеді
Қаржы
16:22, Бүгін
25 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеді
Қаржылық мониторинг агенттігі тағы бір алаяқтық схеманың пайда болғанын ескертті
Қаржы
18:35, 22 тамыз 2025
Қаржылық мониторинг агенттігі тағы бір алаяқтық схеманың пайда болғанын ескертті
22 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы аздап төмендеді
Қаржы
16:05, 22 тамыз 2025
22 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы аздап төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: