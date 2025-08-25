Астана және Алматы айырбастау пункттеріндегі 25 тамыздағы валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы 537,34 теңге, еуро – 623,05 теңге, рубль – 6,65 теңге.
Астана
Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 534,4 теңге, сату – 541,4 теңге.
Астанада еуроны сатып алудың орташа бағамы – 621,4 теңге, сату – 631,4 теңге.
Астанада рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,60 теңге, сату – 6,70 теңге.
Алматы
Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 536,5 теңге, сату – 539 теңге.
Алматыда еуроны сатып алудың орташа бағамы 626 теңге, сату бағамы 630 теңге.
Алматыда рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,57 теңге, сату – 6,69 теңге.
Шымкент
Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 536 теңге, сату – 539 теңге.
Шымкентте еуроны сатып алудың орташа бағамы – 624 теңге, сату – 629,2 теңге.
Шымкентте рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,58 теңге, сату – 6,64 теңге.
Көрсетілген айырбас бағамдары тек жазу кезінде ғана ағымдағы болып табылады. Шетел валютасының бағасы уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.