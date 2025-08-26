Астана және Алматы айырбастау пункттеріндегі 26 тамыздағы валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы 535,99 теңге, еуро – 626,36 теңге, рубль – 6,64 теңге.
Астана
Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 531,5 теңге, сату – 538,5 теңге.
Астанада еуроны сатып алудың орташа бағамы – 619,4 теңге, сату – 629,4 теңге.
Астанада рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,56 теңге, сату – 6,67 теңге.
Алматы
Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 533,5 теңге, сату – 535,9 теңге.
Алматыда еуроны сатып алудың орташа бағамы 620 теңге, сату бағамы 624 теңге.
Алматыда рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,55 теңге, сату – 6,67 теңге.
Шымкент
Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 533,1 теңге, сату – 536,1 теңге.
Шымкентте еуроны сатып алудың орташа бағамы – 621,5 теңге, сату – 626,9 теңге.
Шымкентте рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,56 теңге, сату – 6,64 теңге.
Көрсетілген айырбас бағамдары тек жазу кезінде ғана ағымдағы болып табылады. Шетел валютасының бағасы уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.