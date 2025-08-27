#Қазақстан
Қаржы

Астана және Алматы айырбастау пункттеріндегі 27 тамыздағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 11:56 Фото: freepik
Астана, Алматы және Шымкент қалаларының айырбастау пункттеріндегі валюталарды: долларды, еуроны және рубльді сатып алу-сату орташа сараланған бағамдары, сондай-ақ ҚР Ұлттық банкінің 2025 жылғы 27 тамыздағы бағамы туралы мәліметтер ұсынылып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы 533,87 теңге, еуро – 621,64 теңге, рубль – 6,64 теңге.

Астана

Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 535,1 теңге, сату – 538,8 теңге.

Астанада еуроны сатып алудың орташа бағамы – 621 теңге, сату – 628 теңге.

Астанада рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,58 теңге, сату – 6,66 теңге.

Алматы

Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 536,1 теңге, сату – 538,5 теңге.

Алматыда еуроны сатып алудың орташа бағамы 623 теңге, сату бағамы 627 теңге.

Алматыда рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,55 теңге, сату – 6,67 теңге.

Шымкент

Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 536,1 теңге, сату – 539,1 теңге.

Шымкентте еуроны сатып алудың орташа бағамы – 620,9 теңге, сату – 626,9 теңге.

Шымкентте рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,58 теңге, сату – 6,65 теңге.

Көрсетілген айырбас бағамдары тек жазу кезінде ғана ағымдағы болып табылады. Шетел валютасының бағасы уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
