Астана және Алматы айырбастау пункттеріндегі 27 тамыздағы валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы 533,87 теңге, еуро – 621,64 теңге, рубль – 6,64 теңге.
Астана
Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 535,1 теңге, сату – 538,8 теңге.
Астанада еуроны сатып алудың орташа бағамы – 621 теңге, сату – 628 теңге.
Астанада рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,58 теңге, сату – 6,66 теңге.
Алматы
Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 536,1 теңге, сату – 538,5 теңге.
Алматыда еуроны сатып алудың орташа бағамы 623 теңге, сату бағамы 627 теңге.
Алматыда рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,55 теңге, сату – 6,67 теңге.
Шымкент
Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 536,1 теңге, сату – 539,1 теңге.
Шымкентте еуроны сатып алудың орташа бағамы – 620,9 теңге, сату – 626,9 теңге.
Шымкентте рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,58 теңге, сату – 6,65 теңге.
Көрсетілген айырбас бағамдары тек жазу кезінде ғана ағымдағы болып табылады. Шетел валютасының бағасы уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.