2025 жылғы 13 қыркүйектегі Астана мен Алматы қалаларындағы валюта бағамдары
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы 540,84 теңге, еуро – 634,46 теңге, рубль – 6,43 теңге.
Астана
Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 538,67 теңге, сату – 543,70 теңге.
Астанада еуроны сатып алудың орташа бағамы – 629,78 теңге, сату – 637,78 теңге.
Астанада рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,3 теңге, сату – 6,5 теңге.
Алматы
Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 539,63 теңге, сату – 541,57 теңге.
Алматыда еуроны сатып алудың орташа бағамы 632,91 теңге, сату бағамы 637,42 теңге.
Алматыда рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,34 теңге, сату – 6,48 теңге.
Шымкент
Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 539,48 теңге, сату – 542,52 теңге.
Шымкентте еуроны сатып алудың орташа бағамы – 629,42 теңге, сату – 634,88 теңге.
Шымкентте рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,35 теңге, сату – 6,45 теңге.
Көрсетілген айырбас бағамдары тек жазу кезінде ғана ағымдағы болып табылады. Шетел валютасының бағасы уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.