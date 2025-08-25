#Қазақстан
Қаржы

25 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2025 16:22 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 25 тамызда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталарымен күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Доллардың орташа өлшенген бағамы 535,99 теңгені құрап, 1,37 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,65 теңгеге дейін (-0,04) төмендеді.

Қытай юанінің орташа өлшенген бағамы таңғы саудада 74,95 теңгені құрады (+0,19).

Айырбастау пункттерінде доллар 535,3–537,7 теңгеге, еуро 625,5–629,5 теңгеге, рубль 6,55–6,67 теңгеге саудалануда.

Әлемдік мұнай бағасы 25 тамыздағы сауда-саттықта өсті.

Атап айтқанда, Brent маркалы мұнайдың бағасы барреліне 68,01 долларды құрап, кейін фьючерс құны 67,93 долларға дейін төмендеді.

Сонымен қатар, WTI маркалы мұнайдың қазан айындағы жеткізілімге арналған фьючерсінің бағасы барреліне 63,91 долларға жетті.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 537,34 теңге, еуроны – 623,05 теңге, рубльді – 6,65 теңге деңгейінде белгіледі.

Күннің алғашқы жартысындағы валююта бағамын мына жерден көре аласыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
