Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
535.99
626.36
6.64
Қаржы

26 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы 2 теңгеге төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2025 15:56 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 26 тамызда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталарымен күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Орташа сараланған доллар бағамы 533,87 теңгені құрап, тағы да 2 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы айтарлықтай өзгерген жоқ – 6,65 теңге болды.

Қытай юанінің орташа сараланған бағамы таңғы саудада 74,59 теңгені құрады (-0,36).

Айырбастау пункттерінде доллар 534,7-537,1 теңгеге, еуро 621-625 теңгеге, рубль 6,55-6,67 теңгеге саудалануда.

26 тамыздағы саудада әлемдік мұнай бағасы төмендеуде.

Лондондағы ICE (InterContinental Exchange Futures) биржасында Brent маркалы мұнай баррелінің бағасы 0,34 долларға арзандап, 68,46 долларды құрады.

Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнай баррелінің бағасы 0,37 долларға арзандап, 64,43 доллар болды.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 535,99 теңге, еуроны – 626,36 теңге, рубльді – 6,64 теңге деңгейінде бекітті.

Күннің алғашқы жартысындағы валююта бағамын мына жерден көре аласыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
